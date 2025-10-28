FZ High Score säsong 6 – var med från start!

Världens bästa spel-låt: Grupp M - I

Världens bästa spel-låt: Grupp M - I

Grupp M, första omgången!

I den här omgången kommer Main Theme - Divinity: Original Sin att gå alla sina matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 28/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 31/10 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp M och grupp N.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Main Theme - Divinity: Original Sin

Lonely Town - Soul Blazer

Sealed Vessel - Hollow Knight

Central Park - The Last Ninja 2

Saria's Song (The Lost Woods) - The Legend of Zelda: Ocarina of Time

RuneScape Main Theme

Main Theme - The Elder Scrolls III: Morrowind

The Final Battle - Elden Ring

Frostfall - The Elder Scrolls V: Skyrim

Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp N omgång 1

Ad hoc addendum

