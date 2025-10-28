Världens bästa spel-låt: Grupp N - I
Grupp N, första omgången!
I den här omgången kommer South Cape (The Town by the Sea) - Illusion of Gaia att gå alla sina matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 28/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 31/10 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp M och grupp N.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
South Cape (The Town by the Sea) - Illusion of Gaia
Race Against Fate - Metro Exodus
Bandit Radio - S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
First Light - Star Citizen
Burning Sorrow - Vandal Hearts
Main Music Theme - Counter-Strike: Global Offensive
Journey - Destiny 2
Exile Vilify - Portal 2
Intro Music - Lotus Turbo Challenge 2
Länklista:
Ad hoc addendum
Råka bli fel youtubelänk i den här.