FZ High Score säsong 6 – var med från start!

Världens bästa spel-låt: Grupp N - I

1
Skriv svar
Permalänk
keffkebab
Backloggens befriare
Världens bästa spel-låt: Grupp N - I

Grupp N, första omgången!

I den här omgången kommer South Cape (The Town by the Sea) - Illusion of Gaia att gå alla sina matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 28/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 31/10 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp M och grupp N.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

South Cape (The Town by the Sea) - Illusion of Gaia

Race Against Fate - Metro Exodus

Bandit Radio - S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

First Light - Star Citizen

Burning Sorrow - Vandal Hearts

Main Music Theme - Counter-Strike: Global Offensive

Journey - Destiny 2

Exile Vilify - Portal 2

Intro Music - Lotus Turbo Challenge 2

Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp M omgång 1

signatur

Ad hoc addendum

! Redigera Citera
Permalänk
Sapiens
Medlem
Skrivet av keffkebab:

Bandit Radio - S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Gå till inlägget

Råka bli fel youtubelänk i den här.

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade