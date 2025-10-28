Världens bästa spel-låt: Grupp N - I

Grupp N, första omgången!

I den här omgången kommer South Cape (The Town by the Sea) - Illusion of Gaia att gå alla sina matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 28/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 31/10 kl 21.00.

På torsdag kommer omgång två i grupp M och grupp N.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

South Cape (The Town by the Sea) - Illusion of Gaia

Visa innehåll

Race Against Fate - Metro Exodus

Visa innehåll

Bandit Radio - S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Visa innehåll

First Light - Star Citizen

Visa innehåll

Burning Sorrow - Vandal Hearts

Visa innehåll

Main Music Theme - Counter-Strike: Global Offensive

Visa innehåll

Journey - Destiny 2

Visa innehåll

Exile Vilify - Portal 2

Visa innehåll

Intro Music - Lotus Turbo Challenge 2

Visa innehåll

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Länklista:

Missa inte samlingstråden!

Grupp M omgång 1