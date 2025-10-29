Dags för Rock Band 4

Jag köpte Rock Band 4 dagen innan det plockades ner från Xbox store för endast 99kr, spelet på skiva är ovanligt och väldigt dyrt, så även instrumenten. Så nu beställde jag en riffmaster.

https://www.inet.se/produkt/6337496/pdp-riffmaster-tradlos-gi...

Jag har spelar ut alla Guitar hero och rockband i huvudserierna och guitar hero metallica, men nu kom suget att få spela lite plastgitarr igen. Eftersom gitarrerna är så extremt dyra så får det bli en istället för två.

Någon annan som skaffade rock band 4?