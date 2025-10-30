Hur jag sålde hela min spelsamling (och överlevde)

Ja, eftersom jag hållit på att sälja av hela min spelsamling under de senaste månaderna så har jag funderat en del på det här med spelsamlande. Jag började samla på spel "på riktigt" någon gång i skarven kring millenniumskiftet. Sen tog det rejäl fart under 00-talet då jag började få mer disponibel inkomst att röra mig med, samtidigt som livet inte hade så många andra svarta hål att slänga pengarna i när man var ung vuxen, barnlös och så vidare. Det hjälpte ju dessutom att priserna på retro-spel var långtifrån lika upptrissade som idag.

Så! Jag samlade. Samlade, samlade och samlade. Byggde upp en rätt schysst samling till alla möjliga format, från Super NES och Game Boy och ända fram till Xbox 360/PS3. Därefter började andra saker ta prio och även om jag fortsatte spela och köpa mycket spel så blev det mindre fokus på samlardelen sedan dess. Men alla spelen har jag behållit, även om jag gav bort typ 10 gamla konsoler i komplett nyskick till en jugoslav för att spara på utrymme.

Så! Även om jag inte längre hade kvar konsoler till alla gamla spel så kändes det ändå ofantligt viktigt att behålla alltihop.

Jag kunde inte riktigt sätta fingret på varför, men jag tror det har mycket att göra med mig som person och hur jag växte upp på 90-talet. Att vara gamer på 90/00-talet var inte direkt det coolaste som fanns, så att vara extremt spelnördig som jag ändå alltid varit blev liksom sammanbakat med ens identitet. Jag och mina polare kunde halvskoja om att vi var "hardcore gamers" (lol) och det blev liksom en egen nisch att vara duktig och insatt i som majoriteten av de andra inte brydde sig om eller förstod sig på. Eller till och med förlöjligade sig över. På något sätt tror jag därför att spelen blev en förlängd del av mig själv. Därför kändes det helt otänkbart att göra sig av med dem, även om jag innerst inne visste att jag aldrig kommer trycka igång det där SCN-exemplaret av Metroid II till Game Boy, när det är så mycket enklare och smidigare att emulera.

Och inplastade Super NES-spel som är värda multum blev nästan jobbigt att ha, eftersom man oroade sig över att de skulle gå sönder/kidsen skulle riva upp dem eller att Godzilla trampar in i vardagsrummet och mosar varenda pappkartong jäms med marken. Och, ja, eftersom de var fabriksinplastade finns det ju inte en chans i helvetet att jag någonsin kommer spela på dessa exemplar – bara att öppna dem vore ju som att bränna tusentals kronor helt i onödan.

Så! Jag började tänka mer kring detta, och att spelen egentligen inte kanske gav mig så mycket. Inte nu längre, i alla fall. De var en viktig del av Sebastian år 2004, men de sista 10-15 åren har de mer blivit ett bihang... Ett spöke som hänger kvar i periferin, smockfyllda flyttkartonger med minnen av något som brukade betyda något.

Så! Vid en flytt nyligen började jag plötsligt leka med tanken:

"Vad händer om jag gör det otänkbara? Vad händer om jag säljer hela skiten, varenda rare Gamecube-box och till och med de där bisarra japanska pc-spelen som jag är tre operativsystem ifrån att ens kunna starta?! VAD HÄNDER OM JAG SÄLJER MIN ÖGONSTEN DER LANGRISSER SOM JAG BAR HELA VÄGEN FRÅN JAPAN"

Ärligt talat, först kändes det som att hugga av en del av mig själv. Ingen livsviktig och essentiell del som typ hjärtat eller lungorna, men kanske mer en arm eller en fot eller så. Och det är ju rätt tufft det också. Men ju mer jag började tänka kring saker och ting, att saker och ting faktiskt bara är saker och ting och inte mer än så så började det sakta bli en alltmer inbjudande tanke. Jag började inse att jag nog haft en smått ohälsosam relation till SAKER (vilket är lätt att få när man samlar och det blir en del av ens identitet).

Och mina minnen sitter ju faktiskt inte i pappkartonger och kretskort, de finns ju tryggt kvar i huvudet. Och när väl den realisationen kom så kändes det plötsligt glasklart. Jag vaknade 02:30 en natt i feberyra indränkt i svett och majonnässås och bara skrek rätt ut: "JAG MÅSTE SÄLJA SKITEN!" (OK, möjligtvis en mindre dramatisering av verkligheten, men vi låter det gå...)

Så! Vad vill jag egentligen ha sagt med allt det här? Det vet jag inte? Men jag är nöjd med mitt beslut att lämpa av hela min spelsamling, casha ut och sen återinvestera en del av pengarna i ett nice Nintendo Switch-bibliotek. Överraskande många av mina spel gick faktiskt att återköpa till Switchen, vilket gör att jag nu med ett gigantiskt Switch-bibliotek har spel jag faktiskt kan och kommer att spela, istället för en massa retro-grejer som bara står i hyllan och ser läckra ut. Jag transformerade min spelsamling till en mer funktionell och praktisk sådan, kan man säga.

Med allt detta sagt så ser jag absolut inte att det är något fel att samla på äldre spel, eller att samla på egentligen vad som helst. Men för mig personligen hade alla mina spel blivit en kvarhängande rest av något gammalt, något som inte längre är jag. Och eftersom jag inte är en person som har utrymme/lust att ha åtta konsoler framme och harva med gamla tjock-teves och scart-sladdar när det är så mycket enklare och smidigare att spela retro idag på andra sätt. (absolut ingen shade mot de som gillar detta, det är bara inget för mig!)

Jag tror att alla kan göra bra av att stanna upp ibland, ifrågasätta sig själva och tänka över gamla sanningar. Varför samlar jag på spel, t ex? Är det egentligen viktigt för mig att ha inplastade PS2-spel? Gör de mig lyckligare, alls? Eller gjorde de det förr, men inte längre? Jag menar inte att jag uppmanar folk att gå scorched earth på sina spelsamlingar, men att trimma ner och plocka bort kan ibland vara vettigt – lite som hur man beskär och tar hand om en bonsai.

I mitt fall insåg jag att det var dags att säga farväl till Sebastian anno 2004, en gång för alla. Han var grym för 21 år sen, men jag har egentligen gått vidare för länge sen. Knoppen gjorde det, men hjärtat hade kanske inte riktigt hängt med. I mitt fall insåg jag att det viktigaste för mig var att ha en spelsamling som är funktionell och enkel, och just här och nu ger det mig oändligt mycket mer tillfredsställelse att bara samla på ett enda format istället för att ha lösa drivor av titlar till varenda konsol känd under solen.

Men! Det är ju så klart individuellt, vad man vill samla på (och om man vill samla överhuvudtaget...)

Hur resonerar du kring din spelsamling? Har du en tanke bakom den, eller växer den lite organiskt, hipp som happ? Brukar du sälja av dina spel du tröttnat på, eller tänker du behålla dem till dödagar och begravas med dem? Det finns inga rätt eller fel i den här frågan, men vore intressant att höra hur andra resonerar kring sitt spelsamlande.

