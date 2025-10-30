Världens bästa spel-låt: Grupp M - II
Grupp M, omgång två!
I den här omgången kommer Lonely Town - Soul Blazer och Sealed Vessel - Hollow Knight att gå alla sina resterande matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 30/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 2/11 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp M och grupp N.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Lonely Town - Soul Blazer
Sealed Vessel - Hollow Knight
Central Park - The Last Ninja 2
Saria's Song (The Lost Woods) - The Legend of Zelda: Ocarina of Time
RuneScape Main Theme
Main Theme - The Elder Scrolls III: Morrowind
The Final Battle - Elden Ring
Frostfall - The Elder Scrolls V: Skyrim
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp M omgång 1
Grupp N omgång 1
Grupp N omgång 2
Ad hoc addendum
Grupp M, omgång två!
I den här omgången kommer Lonely Town - Soul Blazer och Sealed Vessel - Hollow Knight att gå alla sina resterande matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 30/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 2/11 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp M och grupp N.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Lonely Town - Soul Blazer
Sealed Vessel - Hollow Knight
Central Park - The Last Ninja 2
Saria's Song (The Lost Woods) - The Legend of Zelda: Ocarina of Time
RuneScape Main Theme
Main Theme - The Elder Scrolls III: Morrowind
The Final Battle - Elden Ring
Frostfall - The Elder Scrolls V: Skyrim
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp M omgång 1
Grupp N omgång 1
Grupp N omgång 2
Jag ser resultatet i match 13.
Jag tröttnade på min gamla signatur, men kom inte på något vitsigt att skriva som inte kändes fånigt, så det blev den här harangen i stället.
Jag ser resultatet i match 13.
Tack!
Ad hoc addendum