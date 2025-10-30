FZ High Score säsong 6 – ny säsong är igång!

Världens bästa spel-låt: Grupp N - II

Grupp N, andra omgången!

I den här omgången kommer Race Against Fate - Metro Exodus och Bandit Radio - S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky att gå alla sina resterand matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 30/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 2/11 kl 21.00.
På tisdag kommer omgång tre i grupp M och grupp N.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Race Against Fate - Metro Exodus

Bandit Radio - S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

First Light - Star Citizen

Burning Sorrow - Vandal Hearts

Main Music Theme - Counter-Strike: Global Offensive

Journey - Destiny 2

Exile Vilify - Portal 2

Intro Music - Lotus Turbo Challenge 2

