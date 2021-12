Sponsras av Western Digital Denna artikel produceras i betalt samarbete med Western Digital. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan FZ fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.

Inte långt efter att PlayStation 5 utannonserades blev det prat om lagringsmöjligheterna. Konsolen kommer med en SSD på 825 GB, men efter att alla program och applikationer som behövs för att få den rulla finns endast 667 GB kvar.

Spelen vi lirar idag bara växer och växer i storlek. Hitman 3 kan hamna på 105 GB, Destiny 2 på 101 GB, och Mortal Kombat 11 på 84 GB. Med denna lilla trio installerad finns bara runt 375 GB kvar för andra titlar. Om du vill ha kvar alla spel på konsolen för att lätt komma åt dem och växla mellan dem, eller önskar spara dem lokalt för att slippa ladda ned vid behov, då är det dags att införskaffa extra lagring.

"Det tar ungefär 5-15 minuter att utföra arbetet"

Detta är en guide som förklarar hur du uppgraderar lagringen i din PlayStation 5-enhet, vilket görs genom att montera en M.2-ansluten NVM Express-SSD under skalet. I den här artikel förklaras också hur du överför dina spel från den äldre PlayStation 4 till den nya konsolen, med hjälp av en extern SSD.

Många jag pratat med den senaste tiden tror att man kommer undan om man har en PlayStation 5 med skivläsare, men tyvärr är så inte fallet. Sedan PlayStation 3 har spel på skiva alltid installerats fullt ut på konsolen, där skivan bara används som en form av nyckel som ger dig tillträde till spelet. Det är inte helt olikt hur det har varit med spel på datorer.

Krav på SSD-enhet för intern lagring Gränssnitt: M.2 över PCI Express 4.0 x4 Lagringskapacitet: 250 GB – 4 TB M.2-storlekar som stöds: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110.

Maximal tjocklek om 11,25 mm Läshastighet: 5 500 MB/s eller snabbare Kylning: Inbyggd kylfläns, eller annan lösning för kylning Vad jag använder idag: WD_BLACK SN850 NVMe SSD with Heatsink - Uppgradering av intern lagring

WD_BLACK D30 Game Drive SSD - Extern enhet för att flytta spel

Oavsett vilken utgåva av PlayStation 5 du har rekommenderar jag ett stycke extra lagring, och då en M.2-enhet. Konsolen (och Sony) har nämligen krav på vad för typ av lagringsenhet du måste använda för att den ska fungera med konsolen, och för den som ej är insatt är det inte alltid lätt att veta. Kika tabell och länk ovan för mer information. Du kan också alltid passa på att dubbelkolla med forumet!

Western Digital har en väldigt populär lagringsenhet som heter WD_BLACK SN850 NVMe SSD with heatsink, som ingår i gamingserien WD_BLACK. Den följer alla riktlinjer som Sony gett oss, bland annat med inbyggd kylfläns och läshastighet på maximala 7 000 MB/s, som överskrider kravet på 5 500 MB/s.

Nyligen fick jag frågan om det räcker med valfri extern SSD för att kunna lagra och spela sina spel på Playstion 5. Där svaret både är ja och nej. Nej, i den mån att PlayStation 5-spel bara kan lagras och spelas på konsolens egna SSD eller en M.2 NVMe-enhet du själv monterat i konsolen.

En extern SSD är dock bra om du exempelvis vill överföra hela ditt PlayStation 4-bibliotek och lagra på den nya konsolen. Med just PlayStation 4-spel kan de även köras på den nya konsolen, men lagras på en extern enhet. Western Digital har även här en bra produkt kallad WD_BLACK D30 Game Drive SSD och är ämnad just sådana ändamål. Jag tycker är en stilig och lättanvänd extern SSD som inte tar mycket plats.

Mina konsoler har språket satt till engelska, varför jag kommer använda mig av de engelska begreppen när jag beskriver menyerna som du måste navigera i för att överföra spel mellan olika lagringsenheter. Är du osäker finns det bra bilder som visar exakt var man ska klicka, och vidare är tillhörande ikoner desamma.

Hur monterar du en NVMe-enhet i din PS5 och får den att fungera?

Till att börja med behöver vi ta bort en av plattorna på konsolens sida. Det går tyvärr inte att montera en SSD i konsolen utan att mecka lite, men jag vill berätta här och nu att processen är väldigt enkel. Det tar ungefär 5–15 minuter att utföra arbetet med att montera och formatera lagringsenheten, så det är verkligen inget hästjobb.

Detta behöver du för att utföra arbetet: En liten stjärnmejsel

Ett par händer

Rätta knycket

I mitt bildexempel har jag konsolens bakdel vänd mot mig. Ena handen kan ta tag i det övre vänstra hörnet. Andra tar tag i det nedre högra. När du fått tag i hörnen, lyft och dra plattan mot konsolens botten i stående läge. Denna metallbit skruvas loss med en liten stjärnmejsel.

Den panel som ska tas bort är den som saknar PlayStation-loggan. Lägg konsolen på att bord och ta tag i panelen, där du sedan samtidigt måste lyfta och dra den mot konsolens botten i stående läge. Lättast blir det om du exempelvis tar tag i plattans nedersta högra del, och översta vänstra. Se bilder ovan för exempel. Den lossnar relativt lätt och nu kan du se en del av innandömet, bland annat där vi ska peta in Western Digitals SN850.

Här kommer din NVMe-enhet att ligga och göra nytta för dig. Här stoppar du in din NVMe-enhet Så här kommer det se ut när du tryckt in den rätt. Skruven till vänster och dess distans skruvas loss och sedan fast på detta vis. När allt det är klart, skruva tillbaka metallbiten och monteringen är då färdig.

För att kunna montera den behöves en liten stjärnmejsel. Skruva bort den vita metallbiten med en ensam svart skruv. Den här kan sitta väldigt hårt, men skruva bara moturs och använd lite kraft så löser det sig. När skyddet väl är borta ser du en del siffror med hål. Siffrorna matchar olika standardlängder för NVMe-enheter och i änden med de lägsta siffrorna finns själva M.2-sockeln. Där stoppar du in NVMe-enheten.

En viktig sak att komma ihåg är att du måste skruva fast lagringsenheten. Följ siffrorna längst upp där du finner en till skruv. Skruva lös den och distansen och skruva sedan ned dem i det hål som din SSD når till. Vanligast är hålet markerat 80 och SSD-längd på 80 millimeter, ett format som kallas M.2 2280. Skruva sedan tillbaka skyddet och sätt tillbaka sidopanelen. Nu är nu klar med allt pillande i innandömet av din PlayStation 5.

Som syns på bilderna ovan har SN850 en ovansida i metall, närmare bestämt en kylfläns. De snabba NVMe-enheterna skyfflar data i höga hastigheter, men det kommer till priset av viss värmeutveckling. Höga temperaturer kan leda till lägre läs- och skrivhastigheter, varför det är bra att välja en SSD med kylfläns eller köpa till en. Kravet är i båda fall att den har relativt låg profil för att passa under skyddet. Drygt 11 millimeter är vad Sony specificerar.

Direkt vid uppstart får du möjlighet att formatera lagringsenheten. För att överföra spel och annat klickar du dig in på konsolens inställningar. Välj sedan lagring för att se konsolens inbyggda SSD och den du själv monterade. Härifrån flyttar du lätt spelen mellan lagringsenheterna. Välj vilken enhet du vill skicka från, till och sedan vilka spel.

Det nästa du behöver göra är att formatera lagringsenheten. När du startar upp din PlayStation 5 får du möjlighet att göra detta direkt. Välj det alternativ som låter dig formatera den och klicka "fortsätt". Efter några sekunder är formateringen färdig.

Under inställningar och lagringsenheter på din PlayStation 5 ska din nymonterade NVMe-enhet synas. Hädanefter kommer du kunna välja vilken enhet du vill installera spel på, och även flytta dem fram och åter om du så behagar. Kort och gott är det hela en väldigt enkel process, och vem som helst av oss klarar av detta utan problem.

Hur överför man spel från sin PlayStation 4 till PlayStation 5?

För er som gör hoppet mellan en PlayStation 4 och PlayStation 5 och vill ta med alla spel finns även här en väldigt enkel lösning – en extern SSD! Western Digital har, som tidigare nämnt, en alternativet WD_BLACK D30 Game Drive SSD. Processen är här också väldigt enkel, där menyer känns igen från det vi sett tidigare.

Koppla in din externa SSD i valfritt USB-uttag. Välj sedan "Settings", precis som på en PlayStation 5. Här blir det lite annorlunda. Ta dig in på "Devices". Därefter måste du välja "USB Storage Devices". När du kommer rätt ser du denna vy. Välj att du vill formatera din SSD.

Det första du måste göra är givetvis att ta fram din externa SSD ur förpackningen och använda den medföljande kabeln för att koppla samman lagringsenheten med din PlayStation 4. USB-uttagen hittar du på konsolens framsida, alltså samma anslutningar som du använder för att ladda dina kontroller.

En skillnad ställt mot den interna SSD-installationen ovan är att ett meddelande för att formatera lagringsenheten inte automatiskt visas vid uppstart av konsolen. Istället måste du in i konsolens inställningar och klicka in dig på "Devices", "USB storage Devices" och där får du sedan möjlighet att formatera lagringsenheten.

Jag gissar att det kan ta en stund att slutföra processen om den är full med data, men med den "D30" jag använder från Western Digital är det klart på nolltid eftersom den redan är helt blank.

Klicka dig tillbaka till första delen av konsolens inställningar och välj "Storage". "System Storage" är där dina spel ligger, som du vill överföra. Gå sedan in på "Applications". Bara spel kan överföras på det här sättet.

Backa därefter till "Settings"-menyn och klicka sig in på "Storage" för att välja konsolens egen lagringsenhet. Här klickar du dig in på "Applications" för att hitta de spel du har installerade. Notera att du bara kan överföra spel till din externa SSD. Sparfilerna följer inte med, utan behöver flyttas smidigast genom molnet med tjänsten PlayStation Plus.

Klicka "Options"-knappen på din kontroll och välj att du vill flytta spel till din externa SSD. Markera alla spel du vill ta med dig till din PlayStation 5. Vänta tills processen är klar. Svårare än så är det inte!

Klicka sedan "Options"-knappen på din Dualshock 4-kontroller, "move to Extended Storage" och därefter vilka spel du vill överföra. Vänta tills överföringen är klar. Du kan nu stänga av konsolen och koppla ur din externa SSD och plugga in den i valfritt USB-uttag i din PlayStation 5.

Under "Game Library" på din PlayStation 5 finner du spelen. Under inställningar kan du se din externa SSD precis som på PlayStation 4. För spel du installerat med skiva behöver du fortfarande använda den optiska disken för att spela.

När du startar din PlayStation 5 syns spelen under "Game Library", som du kan hitta längst till höger där du har alla spel och applikationer. Konsolen känner även av om du behöver uppdatera spelen, och gör det sedan automatiskt. Spel som installerades med skiva behöver som nämnt tidigare fortfarande skivan för att du ska kunna starta dem. Kollar du inställningarna på konsolen kommer den externa SSD-enheten att synas där, precis som när du var inne och överförde spelen till den från din PlayStation 4.

Processen att installera en M.2-ansluten SSD-enhet i din PlayStation 5 är snabb och väldigt enkel. Det stämmer också för proceduren att koppla in en extern SSD och flytta spel från PlayStation 4 till PlayStation 5. Western Digital har där bra produkter som uppfyller kraven på båda fronter och nu vet du även hur du kan använda dem för att få plats med alla spel på din konsol.