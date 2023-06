Nu introducerar vi 2FA på FZ! Tvåfaktorautentisering, eller 2FA som det också kallas, är ett extra lager säkerhet utöver lösenord för att minska risken att någon obehörig kapar ditt användarkonto.

I praktiken innebär det att du utöver ditt lösenord också får skriva in en sexsiffrig kod när du loggar in. Den slumpas fram med hjälp av en autentiseringsapplikation på din telefon eller dator och gör det svårt för obehöriga att ta sig in även om ditt lösenord är kapat eller hamnat på vift.

Det är helt frivilligt att använda och fungerar med flera olika autentiseringsapplikationer. Nedan följer en guide på hur du aktiverar 2FA på FZ.

Steg 1 - Hitta till inställningar

För att aktivera 2FA behöver du först gå till din användarprofil och öppna Inställningar (kugghjulet).

Steg 2 – Säkerhet/Tvåfaktorautentisering

När du öppnat dina användarinställningar behöver du gå vidare till Säkerhet/Tvåfaktorsautentisering.

Steg 3 – Förberedelser/Aktivering

Om du inte har någon autentiseringsapplikation måste du ladda ned en innan du går vidare till nästa steg. Exempel på applikationer återfinns på samma sida. När applikationen är installerad och konfigurerad är du redo att Aktivera tvåfaktorautentisering.

Steg 4 – Bekräfta lösenord och konfigurera applikationen

Innan du kan aktivera 2FA behöver du bekräfta din identitet med hjälp av ditt lösenord. Nästa steg är att skanna in QR-koden alternativt fylla i konfigurationsnyckeln manuellt i applikationen, som du installerade i föregående steg.

Fyll i den 6-siffriga säkerhetskod som applikationen genererar för att säkerhetsställa att konfigurationen blev rätt.

Steg 5 – Spara din återställningskod

Om du tappar bort din enhet och applikationen inte har säkerhetskopierat dina konfigurationsnycklar kan du använda din återställningskod för att inaktivera tvåfaktorautentiseringen.

Det är viktigt att du kopierar och lagrar din återställningskod på ett säkert ställe. Om du tappar bort din enhet och inte har din återställningskod sparad förlorar du åtkomsten till ditt konto.

Bekräfta att du sparat din återställningskod – 2FA aktiveras inte förrän du gör det!