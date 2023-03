Det är inte svårt att välja easy. Särskilt när man överväger alternativet. Det är sällan tuffare utmaning likställs med kreativitet. Oftast nöjer sig lata utvecklare med att skruva upp fiendens hälsopoäng och göra dem till svampar som suger upp bly, explosioner och laser. Det kan fungera i vissa spel, men i andra där det är meningen att jag ska tro på spelvärlden skaver det.

Det känns helt enkelt väldigt skevt att peppra fiender som fortsätter att stå upp som om inget hänt. Mytiska monster är en sak, människor av samma kött och blod som, tja, Nate Drake något helt annat. Uncharted är mitt go to-spel när jag drar min lans för easy.

"Crushing" i Uncharted-spelen är just detta: förkrossande. Inte minst för spelglädjen. Att tvingas huka bakom midjehöga väggar snarare än att nyttja alla verktyg i lådan känns trist. Nathan Drake är min Indiana Jones, som far runt som ett yrväder och sparkar nazistrumpa fiendestjärt. Han ska inte vara återhållsam, utan svinga sig med änterhaken och skapa kaos.

Nej, hur jag spelar Nate är kanske inte särskilt realistiskt. Indiana-fantasin uppfylls dock.

Och det är min poäng: spela för att hitta det du söker. Chansen finns förstås att du tycker hard är lika med skitkul, men risken är också att det är en prestige som gnager i bakhuvudet.

"Välj det som känns bäst för spelet. Skit i prestigen"

Prestige har jag ytterst lite av. Vad jag också har lite av: tid för dumheter. Jag ser inga problem med att ena dagen spela Elden Ring där hardcore är en del av spelets dna, för att nästa överväga easy i The Last of Us för att hänge mig till fullo åt storyn. Naughty Dog ska dock lyftas då de här inte gjort fienderna till svampar för ens salvor. (De är svampiga som de är.) Det kan också vara en poäng med easy i God of War. Är du en gud? Bete dig som en!

Jag tenderar för det mesta att vara (svenskt) lagom och landa i normal. Det är inte sällan det balanserade standardläget. Om något skevar är jag dock inte sen med att mildra eller skruva upp olika mätare. Det är från fall till fall, don efter person. Oftast är det ändå bara siffror i bakgrunden som förändras och att hänga upp dessa på en slags stolthet känns onödigt.

Våga välja easy. Våga välja hard. Välj det som känns bäst för spelet. Skit i prestigen.