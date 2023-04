Om någon säger att något är på väg att dö ut så gör du rätt i att ta med en nypa salt (snarare än en skopa jord att dumpa på kistlocket). Under mitt spelliv har jag läst oräkneliga dödsrunor över genrer och spelföretag, men när vi skriver 2023 upptäcker jag att mycket av det jag sörjt inte bara hänger med; det blomstrar.

Peka och klicka-äventyren "dog" under slutskedet av 1900-talet. Sierra var borta och Lucasarts döende. Men även om företagen gick hädan bultade äventyrarhjärtat alltjämt. Telltale revolutionerade spelberättandet med äventyren The Walking Dead och The Wolf Among Us. Crowdfunding-finansierade Broken Age, Thimbleweed Park och Broken Sword 5 visade vägen och en slags tråd knöts ihop i fjol när Return to Monkey Island släpptes. Det hette ju att den klassiska äventyrsgenren dog i och med Escape from Monkey Island.

En annan "död" var de japanska spelen. Sant är att det under ett antal år var tuffa tider. Det var svårt att utveckla till PS3, Wii U floppade enormt, Capcom slarvade med Resident Evil och Square Enix med Final Fantasy. Och här kliver samtiden in och säger: håll min gravöl.

Elden Ring, Death Stranding, Resident Evil Village, Persona 5, Nintendos oräkneliga Switch-knockouts. Zelda: Tears of the Kingdom spås av många bli 2023 års bästa spel.

"Mobiler och bärbara spelmaskiner existerar sida vid sida. Det ena utesluter inte det andra"

Sen har vi den främsta anledningen till varför vi är här idag: "döden" för bärbara konsoler. PS Vita misslyckades och Nintendos 3DS-maskiner levde på lånad tid, då miljarder smarta telefoner skulle sätta spiken i den portabla kistan. När Nintendo släppte ett exklusivt Mario-spel till smartphones kändes det symboliskt. En ny tid var här.

Ja, tills det visade sig att Super Mario Run sprang vilse. Nintendo lyckades inte förstå hur man tjänar pengar på smartphone-publiken. I samma veva visade sig att man träffat mitt i prick med hybrid-konsolen Nintendo Switch. Visst, spelandet på mobiltelefoner är i högsta grad en maktfatktor: mobiler och bärbara spelmaskiner existerar sida vid sida. Det ena utesluter inte det andra.

Nintendo Switch har sålt i 122 miljoner exemplar – hittills.

2023 har Nintendo Switch sålt i 122 miljoner exemplar och Valve har äntligen fått en Steam-maskin att flyga: Steam Deck. Game Boy- och DS-tiderna är sedan länge förbi men ändå finns det tyngd i påståendet att bärbara spelmaskiner mår bättre än någonsin.

Kanske just tack vare att maskinernas spännvidd är bredare än nånsin tidigare.

På Steam Deck kan vi förstås spela gamla klassiker men också moderna AAA-blockbusters som Elden Ring och God of War. Switch har blivit ett stort litet Mekka för indieälsklingar men vilar förstås också tungt på Nintendos egna superspel: Super Mario Odyssey, Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe och så vidare. Och om mindre än en månad får vi nämnda Zelda: Tears of the Kingdom. Om andan faller på kan du ju alltid docka din Switch (ellet Steam Deck) till tv:n och spela Luigi's Mansion 3 (eller Portal 2) på storbild.

"Bärbara spelmaskiner mår bättre än någonsin"

Ryktet om de bärbara konsolernas död var inte bara överdrivet. Det hade dödsfel. Vi har kommit flera sjumilakliv sedan Game Boy och de andra små spelpågarna. Dagens bärbara muskeldunder hanterar retro och modernt, indie och trippel-AAA. De är självklara. Ja, nu viskas det till och med om att Sony ska göra en slags bärbar comeback redan i år.

Inte illa pinkat för en typ av gaming som vi begravt och sörjt – men aldrig hann sakna.