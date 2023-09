Historien är full av ofärdiga spel. Såna som släppts för tidigt, på grund av girighet, okunskap, slarv eller ekonomisk press. Sånt som gör att det som säljs är buggigt eller har mindre innehåll än man rimligen kan förvänta sig. Man anar ansvariga som håller sina tummar (hårt!) i fåfäng förhoppning om att det ändå ska funka. Att vi kunder inte ska märka något. Eller åtminstone vara milda i våra domar.

"Vi ger dem massa pengar och de ger oss underhållning"

Du vet mönstret: spelet släpps, vi märker att det inte håller vad som lovats, och sedan utskällning med ord som skulle få instruktör Hartman i Full Metal Jacket att rodna. Att det är ett beskt piller att svälja kan studiorna bakom No Man's Sky, Arkham Knight, Fallout 76, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Unity och flera Battlefield intyga.

Alla förtjänade de sin beska medicin. För dealen är att vi ger dem massa pengar och de ger oss underhållning. Av viss kvalitet, ska tilläggas – låt oss inte glömma det. Men de ovan levde inte upp till sin del av avtalet, och sånt får alltså konsekvenser: offentligt skäll, sämre rykte, kanske färre sålda spel.

Vissa glitchar kan man leva med.

Sen är saker förstås rätt komplicerade. Det finns ingen mall som berättar vad ett spel ska leva upp till för att betraktas som godkänt. Det är, som så mycket annat här i världen, upp till indvidien. Ta Cyberpunk 2077: visserligen var old-gen-versionerna under all kritik, men på pc var det både älskat och avskytt. Eller Fallout 76, som efter alla problem och låga betyg förbättrades och faktiskt fortfarande lever. Det hade man inte trott kort efter releasen. Och No Man's Sky, som fått spelarnas förlåtelse efter år av botgöring.

"Ofärdiga spel kan räddas. Om bara viljan och pengarna finns"

Någonstans tycker jag ändå det är kul när ett spel klarar att lyfta sig trots usla releaseförutsättningar. Så klart att de ansvariga förtjänar skäll när de inte gör vad de ska – det är arrogant att sälja ofärdiga spel – men jag vill inte ha livstidsstraff för enskilda synder. Hello Games hantering av No Man's Sky är exemplarisk, men även om beteendet är sällsynt som pacifister i Call of Duty så har de visat att ofärdiga spel kan räddas. Om bara viljan och pengarna finns.

Nästa vecka är Cyberpunk-expansionen Phantom Liberty här, och i samband med den får också originalspelet massor av förändringar och uppdateringar. Lika spännande som expansionen, är om CD Projekt Red lyckas vinna tillbaka sin en gång nästan unikt hyllade position som spelutvecklare. Andra utvecklare gillar vi av gammal vana, trots återkommande bisarra inslag. Japp, Bethesda och Starfield. I helgen fick jag se en mäktig cutscene när rymdskeppet med dundrande raketmotorer lyfte. En karaktär stod ivrigt och vinkade adjö – rakt under motorernas eldtungor. Det finns ändå något charmigt i det.

