Fyra år. Så länge har det hunnit gå sedan en ny konsolgeneration tog vid. Ungefär halvvägs in i den har vi tagit tempen på både Xbox Series-konsolerna och Playstation 5. Listat de tio bästa exklusiva (eller "exklusiva") titlarna på respektive format.

Redan innan listorna sattes kändes det fasligt enkelt att utropa segraren. En "slam dunk victory" för Sony. Mycket riktigt: på PS5:ans lista finns fyra FZ-fullpoängare (Xbox har ingen alls) och fyra titlar från i år (Xbox har en). Då har vi inte nämnt Xbox-spelens glesa utgivningstakt.

"Finns något som man lätt förbiser bland alla betyg och säljsiffror: svänget"

Rent objektivt är Sony den stora vinnaren. Högst betyg, fler exklusiva releaser och överlägsen försäljning. Även om Microsoft inte längre redovisar sina Xbox-siffror finns det analyser som pekar mot att PS5 sålt dubbelt så bra – jag ser inga skäl att ifrågasätta det.

Men det finns något som man lätt förbiser bland alla betyg och säljsiffror: svänget. Sväng som i att våga tänka utanför den kantiga AAA-boxen och ta chansen på udda spelfåglar.

Sony tar få risker (om man inte räknar dumstristiga sådana som Concord). Astro Bot är en färgklick men står ganska ensamt i ett homogent hav. Det känns lite som biorepertoaren gjorde under några år: Marvel, Marvel, DC och Marvel. I Playstation-fallet finns ett bokstavligt Marvel-fall: Spider-Man (ett och två och Miles Morales). Ett actionäventyr i tredjeperson. "Känns det igen?" är min väldigt retoriska fråga. Du svarar såklart: "herregud, ja".

Actionäventyr i tredjeperson i mer eller mindre öppna världar. Ett tryggt PS5-koncept.

God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I (remake) och Part II (remaster) finns alla på PS5. Det finns så klart skillnader dem emellan, men framför allt stora likheter. Actionäventyr i tredjeperson vars huvudpersoner inte sällan har djupa bekymmersrynkor. Ett par av dem är rentav ledsna pappor. Homogent, som sagt.

Xbox Game Studios har sina problem. Vi har berört dem och behöver inte älta dem mer. Vad som förvånade mig lite var hur mycket svängigare Xbox-listan är. Här är det idel färgklickar.

Efterspelet sved, men oj vad Hi-Fi Rush svänger!

Vi har de som kom från ingenstans: bokstavligen svängiga Hi-Fi Rush och det enkla men ack så effektiva Pentiment. Playstation Studios-gänget har inget som liknar Microsoft Flight Simulator eller Ori-spelen. Kollar vi strax utanför Xbox-listan har vi Älskling, jag krympte barnen-simulatorn Grounded och piratsimulatorn Sea of Thieves.

Det svänger! Lyckligtvis för Sony och deras PS5:a är de sedan något år tillbaka bjudna på delar av Xbox tårtkalas. Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves och Pentiment har släppts på flera format. Doom: The Dark Ages skippar till och med tidsexklusiviteten på Xbox-konsoler.

Ett initiativ som faktiskt gynnar både PS5 och Xbox – och dig och mig.

Utan att förringa Xbox-problemen (de finns) vill jag ändå lyfta försiktigt på hatten: Series X|S har gjort det bättre än Xbox One. Visserligen var det svårt att göra det sämre, ärligt talat, men det finns trots allt en större Xbox-optimism i dag än vad som fanns i går. Nyss Stalker 2, strax Indiana Jones och under 2025 Avowed, Winter Burrow och Fable. Det blir mer groove!

PS5:an må ha vunnit kriget, men Xboxen hanterar förlusten på helt rätt sätt: genom att dansa.