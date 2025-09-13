Från "Skam över hela FZ-redaktionen" till "Applåder till FZ för det smått omöjliga uppdraget". Andra ord: "Konstig lista", "Utmärkt topp tre", "Kul att folk gillar olika" och min personliga favorit: "Topp 10 ger mig just nu spykänslor i munnen". Topplistor är känsliga saker.

Örnen har landat. FZ:s spelkanon är här. Vår lista över tidernas 100 bästa spel är komplett. Starka åsikter finns, vilket är helt i sin ordning.

Jag visste det från början. Hur mycket vi än vred och vände på spelhistorien skulle listan bli fel – men på något vis ändå rätt. Det är vår lista och nu får du chansen att rösta fram er. Den kommer såklart bli fel också – och rätt. Att komma överens om sådant här är omöjligt.

Men det är också möjligt att se FZ:s topp 100 för vad den är: en resa genom spelhistoriens fantastiska toppar och revolutioner. 100 bangers till spel. Även om 81 procent tycker att fel spel vann (hjälp!) är jag övertygad till 100 procent om att du har många, många spel på listan som ligger dig väldigt nära hjärtat.

Jag har personliga darlings: Shenmue 2, Stardew Valley, Xcom 2 och The Walking Dead skulle mycket väl kunna komma in på min topp 10. The Witcher 3 hade utan tvivel toppat.

"Skämmes ta mig fan, det mysigaste Zelda-spelet av dem alla missades"

Tvivelsutan har jag älsklingar som inte kom med. Jag säger "skam över hela FZ-redaktionen" som inte tog med Rayman Origins eller Heavy Rain. Skämmes ta mig fan, det mysigaste Zelda-spelet av dem alla missades: The Wind Waker. Och var är tidernas bästa JRPG? Var är Suikoden II? Och visst fasen är Final Fantasy VI bättre än den heliga graalen: sjuan. Bortom vår topp 100 finns säkert 1 000 ytterligare aspiranter.

Alla mina favoriter platsade in i FZ:s topp 100.

En gemensam lista över något så känsligt som världens bästa spel är ett omöjligt uppdrag. Men vi gjorde det, och nu ska du göra det, tillsammans med hela FZ-communityt. Nominera, rösta, bråka, enas, etcetera.

Jag älskar topplistor. Att ställa dem jämte varandra. Tänka hur fel listorna är (jämfört med facit i mitt huvud). Topplistor är inte heller statiska. Jag förändras, och listan förändras med mig. För 25 år sedan höll jag nämnda Final Fantasy VI som min nummer ett. I dag är det The Witcher 3. Vad blir det i morgon? Vad är det om 25 ytterligare år? Att det är ett stort äventyr i en fantasivärld känns givet. Det är ju jag, men jag kan ju förändras. Kommer att förändras.

Ögonöppnaren Bioshock.

Innan Bioshock var shooters inget för mig – trodde jag. Man ska inte vara rädd för att vidga sina vyer. JRPG:s var min grej, men i dag är det mycket mer. Jag har till och med börjat spela onlinespel. Vem är jag ens? Svar: inte den jag trodde. En tanke har fötts inom mig. Den både skrämmer och lockar. Jag skulle vilja producera min egen topp 100. Om vem jag var, den jag är, och den jag kommer att bli.

Livet är en backlogg, sa jag en gång. Men jag tror fasen det är en topplista också.

När vi inom en snar framtid har FZ-läsarnas topp 100 kommer jag såklart ställa den bredvid redaktionens topplista. Vilka röstar ni in som vi valde bort? Röstar ni också fram Half-Life 2, eller blir det en helt annan segrare? Och hur blir utfallet om man slår samman de två listorna, vad blir det för slags lista? Möjligheterna är oändliga – liksom åsikterna.

Jo. Örnen må ha landat, men debatten om vilket som är världens bästa spel kommer fortsätta i all evighet. Eller åtminstone tills solen går upp i väst och grisar flyger.

Med spykänslor i munnen och värme i bröstet. Jag längtar till allt.