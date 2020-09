I går stod det klart att Microsoft köper Zenimax för rediga 7,5 miljarder dollar, lite drygt 66 miljarder kronor. I affären ingår en mängd starka spelvarumärken och studior, däribland ett visst Id Software.

Nu har John Carmack, legendarisk före detta programmerare som knackat koden för många Doom och Quake, uttalat sig om affären. Och han låter rakt igenom positiv. "Great!" inleder han, och säger sen att Microsoft varit ett bra moderbolag för många spelvarumärken. Och eftersom de inte hyser något agg mot honom hoppas han kunna plocka upp några av sina gamla spel igen.

Great! I think Microsoft has been a good parent company for gaming IPs, and they don’t have a grudge against me, so maybe I will be able to re engage with some of my old titles. https://t.co/GijQGEL4tZ