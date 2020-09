Trots Xbox-köpet av Bethesda, och alla understudior som följde med på köpet, är det inte hugget i sten att Nintendo- och Sony-spelare går lottlösa framöver. För Bloomberg berättar Phil Spencer att man kommer ta det för fall för fall. Minecraft blev ju exemplevis inte pc- och Xbox-exklusivt, så kanske finns det hopp för exempelvis The Elder Scrolls VI till PS5? Vi får vänta och se.

Sedan ett tag har det stått klart att de Bethesda-utgivna Deathloop och Ghostwire: Tokyo släpps först till Playstation 5 (samt pc), och att det därefter skulle bli tal om fler konsoler. Gårdagens bomb, att Xbox köper Bethesdas moderbolag Zenimax, skulle helt klart kunna ändra på detta.

Men nej, PS5-spelarna kommer att få duon före Xbox-konsumenterna, bekräftar Spencer för Bloomberg. Man väljer att respektera dessa två avtal, som alltså klubbades innan jätteaffären.

To answer the question everyone is asking: Phil Spencer tells @dinabass that Xbox plans to honor the PS5 exclusivity commitment for Deathloop and Ghostwire: Tokyo.



Future Bethesda games will be on Xbox, PC, and "other consoles on a case by case basis." https://t.co/Agyttr53LO