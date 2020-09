Efter att ha konstaterat namnbyte (p.g.a. energidryck?) till Immortals Fenyx Rising, releasedatum den 3 december, och en fyllig förhandstitt, är det dags för oss att vidga vyerna. IGN ger oss en rundtur av Golden Isle, som utgör hela spelvärlden, och dess sju olika områden.

Det är allt från snöiga berg och gröna nejder till dalgångar där luften närmast står stilla av hettan. Att det har The Legend of Zelda: Breath of the Wild-likheter har redan konstaterats.

Om det verkligen kan utmana mästarspelet får vi alltså se 3 december.