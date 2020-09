Det var på tiden att vi fick lite elektronisk big beat i våra lanseringstrailers. Beroende på hur man är lagd, såklart. När Crash Bandicoot: It’s About Time laddar upp för släppet 2 oktober, är det hur som helst med The Chemical Brothers låt Go.

I spelet tar man kontroll över fem olika karaktärer, och plattformar runt mängder av nivåer och olika dimensioner. Vi är lovade att nya Crash inte ska innehålla några mikrotransaktioner - utvecklaren Toys for Bob har uttrycklingen dementerat ryktet som dök upp när spelet utannonserades.

2 oktober alltså, till Xbox och Playstation. FZ hoppas på att få till en recension inom rimlig tid. Kolla in släpptrailern ovan, och lite gameplay här nedanför.