På sistone har det cirkulerat uppgifter om att Activision hackats och att användaruppgifter för över en halv miljon Call of Duty-konton läckt. Men nu dementeras detta av Activision.

Företaget säger att uppgifterna inte stämmer, och att man undersöker saken närmare. Samtidigt uppmanas alla att noga sköta sina konton och inloggningsuppgifter.

If you think you may be at risk, please check out these helpful step-by-step tips to safeguard your account https://t.co/2XHHpcVS4i. pic.twitter.com/rTnCMaWBAX