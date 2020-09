26 september är lika med Outbreak Day i The Last of Us-kretsar, och har varit det i sju år. I år är dock mycket annorlunda i världen och på grund av rådande pandemi kände Naughty Dog att "Outbreak Day" inte var rätt. Därför: på lördag är det dags för "The Last of Us Day".

Naughty Dog är förtegna om konkret info men utlovar "många spännande saker". Sedan tidigare har Naughty Dog sagt att det inte finns några dlc-planer för tvåan, och multiplayern som ställdes in i elfte timmen har man också varit förtegen kring. Blir det någon slags info i helgen?

Vi kan bara spekulera men sedan The Last of Us Part II släpptes har mycket Playstation 5-vatten runnit under broarna. Möjligen gör spelet "en The Last of Us", och släpps som remaster till nästa generations Playstation. Kanske till och med boostat med ett multiplayer-läge? Vi får väl se.