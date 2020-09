I går blev Rocket League free to play på alla plattformar. Samtidigt flyttade pc-versionen från Steam till Epic Store. Uppenbarligen samlade det många nyfikna, för Epics servrar knäade ett tag under anstormningen och man tvingades ta ner en del funktioner. Under ett par timmar togs tournaments, challenges och lite annat ner för att avlasta servrarna, och det tycks ha hjälpt för snart kom beskedet att saker var igång igen.

Flytten till Epic innebär att det inte längre går att köpa spelet på Steam. Men det finns kvar där för alla som redan köpt det, och det kommer fortsätta uppdateras. Hos Epic kan du som sagt hämta spelet gratis, men precis som innan går det fint att låta allehanda tillägg dränera ditt bankkonto om du är på det humöret.

Epic köpte Rocket League-utvecklaren Psyonix i maj 2019, och i somras förkunnade man planerna på att göra det gratis och flytta bort det från Steam. Det är numera fritt spelbart på pc (Epic Store då), PS4, Xbox One och Switch.