Jahapp, ännu en försening för Baldur’s Gate 3. Men det är inte så farligt som det låter - spelets intåg på early access-arenan förskjuts bara med en vecka, till 6 oktober. Och nu “lovar” larian att det inte försenas igen.

Förseningarna har enligt Larian berott på stabiliseringsproblem och det har i sin tur gjort att de olika lokaliseringarna som ska finnas i early access-versionen tagit längre tid. Den extra veckan ska också användas till att köra spelet i företagets “world tester”-verktyg - en sorts AI, en “super-gamer” som spelar igenom spelet gång på gång för att testa gränserna och hitta problem.

Baldur’s Gate 3 early access släpps 6 oktober, på Steam, GoG och Stadia.

We have bad news, and good news. But first, the bad news! We're delaying to October 6, by a week. We'll be back later today with the romance & companionship update to pick you all up again. pic.twitter.com/j2NOEk4jAi