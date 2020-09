Fall Guys, du vet? (Ja, du vet.) De där små bönfigurerna må se absurt söta ut men nu visar teamet upp en bild via Twitter som avslöjar bönornas sanna anatomi ("Det här är officiell lore").

En sådan här figur är alltså 183 centimeter långa. "Jaha, som en människa?" funderar du. Jovars, men under dräkten pågår saker som definitivt inte är mänskliga. Skelettet visar något helt annat med absurda vinklar, abnorm hals och jättehänder. Låt oss inte tala om ögonen.

Tudor Morris utvecklar sitt verk på Instagram med att han "ibland gillar att förstöra fina saker".

Sometimes I like to ruin nice things, and seeing as I'm working on Fall Guys, and I love me some speculative anatomy, I thought I'd post some artwork up for you all.

Morris understryker ännu en gång att detta är en officiell bild. Teamet insåg dock att Fall Guys sanna natur kanske inte skulle sälja så bra, och därför fick varelserna kramgoa dräkter. Så... kram?

• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

