Serious Sam 4 släpptes nyligen men blev dessvärre något av en besvikelse för Calle – ni kan läsa varför i FZ:s recension. Men utvecklaren Croteam har ju ett annat varumärke som i princip är raka motsatsen till det snabba ultravåldet i Serious Sam-serien. The Talos Principle släpptes 2014 och blev en riktig dunderhitt bland pusselfantaster och bjöd dessutom på en riktigt intressant handling.

Men trots det hyfsat definitiva slutet i det första spelet så har Jonas Kyratzes från Croteam försäkrat att en uppföljare absolut kommer att bli verklighet. I ett samtal med Pcgamer berättar han att man redan börjat skissa på spelet lite försiktigt och att utvecklingen kommer sätta igång på allvar när de inte längre behöver fokusera på Serious Sam 4.

Han påpekar även att de har tagit fram en intressant handling, även om det varit en utmaning eftersom de inte vill gå tillbaka och ändra vad som hände i det första spelet. Det ska bli spännande att se vad de lyckas koka ihop, även om det lär dröja några år innan vi får sätta tänderna i det.