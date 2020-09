100 år före händelserna i hyllade Breath of the Wild, inträffade en stor katastrof i Zelda-världen. Det är dessa händelser vi får följa i Hyrule Warriors: Age of Calamity, som är ett mer actionbetonat inslag i serien.

Spelet visades upp flera gånger under förra veckans digitala Tokyo Game Show, men här är en version som är någorlunda lätt att navigera. Gameplay-sekvensen börjar runt 39:20

Hack and slashiga Hyrule Warriors: Age of Calamity släpps 20 november till Switch.