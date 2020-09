Under Playstation 5-eventet för ett par veckor sedan avslöjades Final Fantasy XVI, och gjorde det dessutom i en trailer inifrån spelmotorn med några gameplay-inslag. Detta var ingen slump.

Under en paneldiskussion på digitala Tokyo Game Show (via Gamesradar+) berättar producenten Naoki Yoshida att han ville göra detta för att dämpa oron om releasedatumet. Första delen av Final Fantasy VII Remake dröjde som bekant, och Final Fantasy XV dröjde... längre. En förrenderad trailer hade kunnat resultera i onlinekommentarer som "Well, jag antar att vi ses 2035!"

Det ville Yoshida undvika, men denna nya approach gjorde att teamet "knappt hade tid för polering och justeringar". Det antyder att det färdiga resultatet skulle kunna bli vackrare.

Så, när får vi Final Fantasy XVI till Playstation 5 (som är enda bekräftade formatet i nuläget)? Det är högst oklart, men Bloombergs Jason Schreier påstår att spelet kan komma tidigare än vi anar.