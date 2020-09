"Inför nästa installation förväntar jag mig att Microsoft pungar ut ännu mer och ger Inxile resurser att även ta form och flärd in i 20-talet."

Så avrundade Jocke Bennet sin Wasteland 3-recension förra månaden, och även om vi inget vet om budgeten så har i alla fall Inxile två nya rollspel på gång. Det berättar VD:n Brian Fargo i ett par tweets. Han säger att man jobbar på ett par "underbara nya RPG". Han tillägger att de är två till antalet, och att man är väldigt tidigt i utvecklingen av det andra, så det lär dröja.

We are working on wonderful new RPG’s, it’s too bad they take so long to make. https://t.co/v53ZU5MIx1