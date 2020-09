Svensk-skräckisen Amnesia: The Dark Descent fyllde 10 år för ett par veckor sedan. Strax efter fick de trogna fansen en finfin present: källkoden till The Dark Descent och efterföljaren A Machine for Pigs släpptes som open source.

Det betyder att du fritt kan ladda ner källkoden och börja bygga om spelet lite som du vill, så länge du håller dig till GPL 3-licensen. Det du får är alltså inte spelet, utan verktyg för att bygga om det. Frictional förklarar hur det funkar.

Du hämtar källkoden på Github:

Om några veckor, den 20 oktober, släpps Amnesia Rebirth till pc och PS4.