Sedan ett tag har det stått klart att Xbox Game Pass kommer få ett potentiellt trumfkort, då EA Play (f.d. EA Access och Origin) ingår för alla spelare som prenumererar på Ultimate-varianten.

Exakt när förändringen skulle träda i kraft var oklart, men klarnar nu betänkligt – i alla fall för konsolspelare. EA Play kliver in i Xbox Game Pass Ultimate den 10 november (tack, Eurogamer). Det är högst sannolikt ingen slump att det är samma dag som Xbox Series X och S lanseras.

Det är oklart när det blir pc-spelarnas tur.

På EA Play finns en hel hög med EA-titlar. Allt från storkanoner som Battlefield, Dragon Age, Fifa, The Sims 4 till små pärlor så som Unravel, Fe och A Way Out.

En del av EA-spelen kommer även till Xcloud (som nyligen också blev en del av Game Pass), vilket gör att du kan spela Xbox-spel via molnet på Android-format. Ios då? Nej, Apple vägrar.