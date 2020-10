Kinesiska Tencent har köpt en majoritet av aktierna i 10 Chambers Collective, den svenska studion bakom co-op-skräckisen GTFO.

Affären ger 10 Chambers resurser nog för att göra det spel de vill, skriver man.

We have something to share. Since we embarked on our GTFO journey, almost six (!) years ago, we’ve realized that our long-term vision for our studio and what we want to accomplish in the co-op FPS genre, is even more ambitious than we thought back in 2015. To reach…