Codemasters arkadracer Dirt 5 har den trevliga egenskapen att om du köper det på Playstation 4 eller Xbox One så kommer du kostnadsfritt kunna spela det också på Playstation 5 och Xbox Series-maskinerna. För Xbox-folket funkar det som att spela på samma maskin, då alla sparade spel förs över mellan olika konsoler. Men det gäller inte Playstation – spelar du PS4-versionen kommer dina saves inte kunna användas på PS5, skriver utvecklarna.

Currently on Xbox, all progress can be carried over between generations. On PlayStation, your Playgrounds creations can be carried over, but other game progress (Career, currency, saved liveries) cannot. If that changes, we'll let you know!