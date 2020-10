Svulstiga trailers och ett välpolerat yttre till trots kan nog den senaste nyheten om kommande Godfall få många att rynka på näsan och tveka att öppna plånboken. En Twitter-användare upptäckte nämligen att spelets butikssida på Playstation.com listar "Online Play Required", vilket innebär att spelet alltid måste spelas online. Det officiella Godfall-kontot svarade att Godfall inte är ett "service game", men att en konstant internetuppkoppling mycket riktigt krävs för att spela.

Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play.