Än har vi på FZ inte fått tag på en Playstation 5-konsol (bara en Xbox Series X), men vi jobbar för fullt på det. Det har däremot ett antal japanska medier och influencers: Sony bjöd nyligen in dem för att testa PS5:an, och därifrån kommer ett par skvättar intryck, bilder och filmer.

Först och främst verkar Playstation 5 vara en tyst maskin. PS4:n lät ju en hel del vid belastning, men Dengeki Online berättar (översättning) att Sony tycks ha fått bukt med detta (åtminstone testkonsolen). Testaren noterade inga fläktljud under spelsessionen. 4gamer.net säger (översättning) samma sak: kylluften som blåste ut ur konsolen var inte särskilt varm, trots att det var omkring 30 grader varmt i testrummet.

Kontrollen har bytt namn till Dualsensse och fått inbyggd skakfunktion, eller haptisk feedback. Dessutom kan spelmakarna ändra motståndet i trigger-knapparna, exempelvis att det blir hårdare när du spänner en bågsträng. Kontrollen är lite större och tyngre än Dualshock 4 men känns ändå lätt, säger Dengeki Online. De tillägger att styrspakarna har ett ohalkigt material på toppen.

PS5 verkar använda ett stativ både när den står upp och ligger ner. Ingen av testarna fångade stativet på bild och alla är märkligt nog osäkra på vad som gäller – de verkar inte ha fått se hur det funkar när konsolen ligger ner.

Bilder finns i massor. Dessvärre har jag inte hittat någon med en direkt storleksjämförelse så man får en uppfattning om maskinens höjd/bredd, så du får plocka fram måttstocken och själv bilda dig en uppfattning. Mått och allt annat har du i vår artikel Allt om Playstation 5.

Some small details from 4Gamer - consoles are preview units - only the disc-drive PS5 was available - PS5 could be "hardly heard" during gameplay, very quiet apparently - DualSense's lightbar isn't distracing and feels better than DS4 https://t.co/rqiT9kUAS0 pic.twitter.com/7RekrIK59L

Dengeki: "[...] what was shocking to me this time was how quiet the fan was. There must have been many people who were curious about this. It was so quiet!"



They also note that they couldn't take a look at the PS5 OS or use the Create buttonhttps://t.co/S5hp6Utzar pic.twitter.com/FJ0Qiwk6wJ