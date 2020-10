Under hela året har vi förundrats över hur stort fokus lagringen i nästa generations konsoler fått. Men, när vi själva fick möjlighet jämföra laddtider i en rad spel var det svårt att inte bli lite imponerade. Att kunna gå från viloläge, rakt in i ett spel på strax under tio sekunder kommer att påverka ens dagliga spelande.

I samband med att Xbox Series X landade på redaktionen fick vi också en gedigen lista på vilka bakåtkompatibla spel som vi kan testa just nu och bland dem plockade vi ut sex stycken titlar. Vi klockade tiden från att man i menyn trycker "fortsätt", "ladda sparfil" eller liknande tills att man var inne i spelet och hade kontroll över karaktären.

I direkt jämförelse med Xbox One X, som i standardutförande är utrustad med en mekanisk hårddisk, är resultatet som väntat väldigt bra. Beroende på titel skalar Xbox Series X bort 56 till 83 procent av laddtiden.

Det är såklart inte bara den snabbare lagringen som gör detta utan också den betydligt mer kraftfulla hårdvaran i stort. Därför testade vi också effekten av att ladda samma spel från en extern SSD med USB 3.1 på en Xbox One X. Vi vet att många utrustat nuvarande generations konsoler med SSD:er för att ge dem en boost. Alla tider angivna i sekunder.

Spel Laddtid Series X (omladdning) Laddtid One X HDD (omladdning) Laddtid One X (Extern SSD, 3.1) The Outer Worlds 9 (6) 41 (36) 22 (14) Red Dead Redemption 2 39 (26) 89 (71 ) 53 (26) Doom Eternal 5,5 (5,5) 34 (31 ) 15 (15) Grounded 7,5 (7,6) 44 (42) 20 (20) Hellblade 7,5 (7,5) 45 (41) 16 (16) No Mans Sky 25 105 60

Siffran inom parantes är hur snabbt samma sparfil laddats in en andra gång, när en del av informationen redan finns i minnet. Vi tänker oss ett scenario där du dör och behöver börja om från senaste sparade punkten. I alla spel förutom No Man's Sky, som överlag gav ganska inkonsekventa tal, gick detta snabbare än ursprungsladdningen.

Vi ska också poängtera att detta fortfarande är hårdvara som inte fått sina sista trimningar inför den skarpa releasen om en månad.

Om det är någon titel du vill att vi testar - skriv i kommentarstråden.