Choombas! Cyberpunk 2077 har "gått guld" som det så fint heter, och en master av spelet är alltså skickat från CD Projekt Red till de som trycker fysiska skivor. Detta innebär såklart inte att det är den version du kommer att spela 19 novbember - en dag 1-patch är snarare regel än undantag numera.

Men än mer är det här en försäkran om att spelet inte kommer att försenas igen.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp