Version 1.1 av något handlar sällan om sjumilakliv, men i Ghost of Tsushima-fallet innebär patchen den 16 oktober något extra. Med den kommer nämligen Ghost of Tsushima: Legends, ett gratis multiplayer-dlc (även om PS Plus krävs som, eh, kostar) som bekräftades i somras.

I Playstation-bloggen får vi nu en djupare inblick i multiplayer-läget som uppfyller ytterligare en del av samurajfantasin, nämligen en där fyra krigare kämpar sida vid sida. Vi får storyuppdrag (för två) och survival-banor (för upp till fyra). Raids ska släppas "inom veckor" efter Legends. Så snart du uppdaterat Tsushima kan Legends hämtas via PS Store, även om du når dlc:t via grundspelet.

Klasserna är fyra till antalet med olika roller: samurajer, bågskyttar, stealthbenägna lönnmördare och så ronin som kan skaka liv i döda medkämpar och frammana en andehund. (Får man ta den med sig in i himlen? Det ska vi låta vara osagt, men du kan i alla fall klappa spökjycken.)

Ensamvargarna går inte lottlösa då version 1.1 ger oss new game+. Den tar oss inte hela vägen till början, men väl till stunden då den öppna världen breder ut sig. Alla dina konster och all utrustning följer med, och upplevelsen är svårare. Detta är dock något du kan justera.

Nyheter...? Jovars, en ny häst, charms, ytterligare trophies och fler uppgraderingar dukas fram.