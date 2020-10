När vi skrev om Genshin Impact förra sommaren låg fokus på hur likt det var Zelda: Breath of the Wild och farhågan om de många mikrotransaktionerna. Nu är det istället den monumentala succén som skapar rubriker då spelet laddats ner över 17 miljoner gånger på bara fyra dagar, och då är bara mobilversionerna inräknade. Det är också släppt på Xbox och Playstation och analytiker menar att det kommer att omsätta 100 miljoner dollar innan månaden är slut.

Based on preliminary data, Genshin Impact is on track to gross more than $100m across all platforms by the end of this month.



The game is successful not just in its home market, but also in Japan, South Korea, Southeast Asia, the US etc...



Investment is paying off. https://t.co/AICi6Wbb46