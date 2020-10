Det blir inget nytt Need for Speed i år. Istället släpper EA en remastrad version av 2010 års omtyckta Need for Speed: Hot Pursuit från 2010.

Criterions tjuv och polis-jakt släpptes till PS3 och Xbox 360, och den uppsnyggade nyversionen kommer till pc, PS4 och Xbox One. Och det redan om en månad – den 6 november släpps spelet. En vecka senare, den 13:e, släpps det också till Nintendo Switch. Däremot inga besked om Playstation 5- och Xbox Series X/S-versioner än.

För att röra till saker och ting var 2010 års version det tredje Hot Pursuit-spelet. Det första hette Need for Speed III: Hot Pursuit och lanserades redan 1998. Det följdes av NFS: Hot Pursuit 2 år 2002.