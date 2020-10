Omåttligt populära rymdspionage-spelet Among Us har stött på patrull, i form av de ständigt gäckande fuskarna. Spelare har rapporterat hur bovar beväpnade med tredjepartsmjuvara förstört omgångar genom att döda hela besättningar i ett svep, ändra nicks eller skapa extra imposters. Utvecklaren Innersloth har bekräftat problemet, och jobbar nu på lösningar.

Tyvärr tar sådant här såklart upp mycket tid för ett så litet team, men man kämpar ändå på:

“Vi försöker snabba oss att få igång ett kontosystem så att vi kan morderera bättre,” säger Innersloth till sajten Kotaku. “Vi får också hjälp med att göra servrarna bättre på att hitta och blockera hacks.” Man ser också över hur man kan öka säkerheten på klientsidan.

När Among Us exploderade i popularitet jobbade med en uppföljare, men den lades på is och all mankraft koncentreras nu på att ge support åt originialet.