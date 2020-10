Mycket kring Xbox har på senare tid handlat om Xbox Series X (och S), samt om alla nya studioförvärv (läs: Bethesda, Arkane, Machinegames, Id Software med flera!). På Xbox Wire passar dock Xbox-toppen Aaron Greenberg att hylla spelen som kommit från Xbox Game Studios i år.

Tio splitter nya titlar har landat från olika Xbox-studior, och man lyfter fram Microsoft Flight Simulator med sina 26 miljoner flygningar, Ori and the Will of the Wisps som är mesta kritikerälsklingen på Xbox One och Grounded som snabbt sprängde miljonbarriären. 1,66 miljarder timmar har vi tillbringat tillsammans med spel från Xbox-studior. Rekord? Rekord.

Förutom skrytsiffror passar Xbox på att blicka framåt mot kommande titlar från Xbox Game Studios. Halo Infinite, Fable, Forza Motorsport, Avowed, Hellblade II, State of Decay 3, As Dusk Falls, Psychonauts 2 och Age of Empires IV tillhör morgondagens spel. Och här har Xbox inte ens räknat in spelen som kommer från Bethesda-teamen. Det kommer mer, var så säker.