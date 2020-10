Igår kväll släpptes Baldur's Gate 3 i early access på Steam, en release som Larian gång på gång poängterat främst är ett sätt för dem att testa många av de underliggande systemen. Och att mycket inte är polerat eller ens klart. Intresset för det efterlängtade rollspelet fick dock Steam-servrarna att bågna och Larian-chefen Swen Vincke skriver på Twitter att försäljningen redan är "galen", vilket inte nödvändigtvis är en bra grej.

Our sales are insane - this is just Early Access you all. We just wanted to have a nice little community to iterate with. Now what are we going to do?