Vi har redan fått en Warcraft-rulle, med Travis Fimmel som Anduin Lothar, och skulle Internet få bestämma skulle Henry Cavill få spela Arthas Menethil. Något som även Chris Metzen, som var en tongivande designer hos Blizzard under många år och creative director på Warcraft 3: Reign of Chaos, håller med om.

That Henry would be a good Arthas or that he’s dreamy? Clearly both... d’uh.

Detta fick såklart de kreativa krafterna på Internet att vakna och vi är nog bara i starten av många photoshops där Cavill porträtteras som Arthas Menethil.

Uncle @Netflix! Now it's the time to climb on the choo-choo train of #Fandom and merge #HenryCavill and @Warcraft, the hype is high with the new expansion #Shadowlands and the planet are already aligned with the last movie of Henry #EnolaHolmes. Make it happen! pic.twitter.com/AgccpnBPgo