Action-rollspelet Genshin Impact, utvecklat av Shanghai-baserade Mihoyo, har (kanske lite slarvigt) jämförts med Zelda: Breath of the Wild och Ni No Kuni II: Revenant Kingdom. Spelet har laddats ner över 17 miljoner gånger, vilket gör det till ett stort free-to-play-släpp såväl inom Kina som i resten av världen.

Men som brukligt när något ska lanseras i diktaurens Kina, finns det smolk i bägaren. Att utvecklare och utgivare förbjuder vissa ord i chattar och via mikrofoner är ju inget nytt heller här i väst, men i Genshin går man enligt landets lagar lite längre, och filtrerar bort alla referenser till exempelvis Hongkong och Taiwan. Detta ligger helt i linje med regimens dekret att “allt som hotar Kinas nationella enhet, självständighet och territoriala integritet” är förbjudet.

Kina erkänner som bekant inte Taiwan utan anser landet vara en del av republiken, och Hongkongs frihetssträvan har varit på spellöpsedlarna flera gånger under året. Då har det ofta handlat om västerländska bolag som anpassat sig efter Kinas drakoniska censurregler. Genshin Impact-utvecklarna har troligtvis inget val, om de vill fortsätta att skapa spel.

Tack PC Gamer för tipset.