Febrigt eftertraktade Cyberpunk 2077 är bara en dryg (dryg!) månad bort, och för att fresta lite extra kommer CD Projekt Red ge oss ännu ett Night City Wire. Ringa in 15 oktober klockan 18:00.

Vi får en fasligt kort teaser undertill, men ändå en som slår fast vilket sändningens fokus blir: fordon. Teamet kommer berätta detaljer som "looks, sounds and specs" om kärrorna du kan ratta i Night City. Man lockar också med sprillans nytt gameplay och andra utannonseringar.

Cyberpunk 2077 släpps 19 november till pc, Playstation 4 och Xbox One. Även om spelet gått guld pågår ändå sexdagarsveckor i Warszawa just nu. Något som CD Projekt gärna hade undvikit, men de lovar i alla fall att de anställda kommer bli "väl kompenserade".

I november är det alltså vår tur att bli (hoppas vi) väl kompenserade efter tunga förseningar.

