I augusti såg Apple ut att sätta stopp för Xbox (via Xcloud) på Ios. Apple förklarade det med att de skulle behöva godkänna alla Xcloud-spel separat. Spiken i kistan? Av en del att döma: nej.

Australiska Business Insider har nåtts av uppgifter, som förtäljer att Phil Spencer under ett möte i veckan berättade att Xbox kommer till Iphones och Ipads under 2021. Microsoft ska ha kringgått reglerna via en "browser-baserad lösning". Enligt The Verge ska en sådan metod även gynna pc- och Windows 10-spelarna, som ska få en streaminglösning. Också nästa år, enligt uppgifter.

På tal om Apple och nästa år, i maj 2021 gör de upp med Epic i rätten om Fortnite-turerna.