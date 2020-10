Star Citizen-projektet fyller åtta(!) år, och det har bland annat firats med en AMA (Ask Me Anything) på det officiella forumet samt ett par videor där vi får se lite bilder från singleplayer-delen Squadron 42 och en uppdatering av Chris Roberts & Co angående utvecklingen.

I den första 17 minuter långa videon (ovan) sägs det väl inte direkt något av substans, och den efterlängtade "roadmap" som ska ge allmänheten en överskådlig bild över var i utvecklingen Squadron 42 ligger lyser fortfarande med sin frånvaro.

The Briefing Room är dock en ny videoserie om utvecklingen av Squadron 42, och i den första videon (nedan) får vi bland annat en ordentlig titt på en rymdstation som vi kommer besöka ganska tidigt i spelet. Det är en öppen spelmiljö som vi kan utforska som vi vill, och trots att det är en riktigt stor struktur så beskrivs den som en av de mindre platserna vi kommer besöka i spelet.

De poängterar att de vill att allt ska kännas logiskt och som riktiga miljöer, samt att vi ska kunna tackla situationen på vårt eget sätt, till exempel genom att ta oss till en central konsol för att möjligtvis stänga av gravitationen eller syretillförseln i stationen.

I forumets AMA utvecklar Roberts att det är svårt att ge uppdateringar om Squadron 42 eftersom de inte vill avslöja för mycket av upplevelsen och handlingen, men han anser fortfarande att de har levt upp till det inledande löftet att "behandla de som gett projektet stöd med samma respekt som en utgivare hade fått och ge dem regelbundna uppdateringar om spelets utveckling".

Han pekade även på att andra otroligt ambitiösa spel som Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 och Cyberpunk också har tagit längre tid att utveckla än vad som inledningsvis sades, och att Squadron 42 kommer vara klart när det är klart.

För mer info om Star Citizen och Squadron 42 kan du titta in i den officiella forumtråden.