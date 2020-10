En del PS4-spel kommer att kunna utnyttja PS5:s teknik för vad Sony kallar “game boost”. Ett fancy namn som inte behöver betyda att någon extra handpåläggning skett från utvecklarnas sida, men som kan komma att ge en ordentlig skjuts till tungrodda titlar. En av dessa verkar vara fina Ghost of Tsushima.

Det är i en tweet från utvecklaren Sucker Punch som vi läser att man med den nya konsolen kan kräma ur “upp till 60 fps” från första dagen. Man kommer också att kunna föra över sparfiler, och tydligen även njuta av radikalt förbättrade laddningstider:

PS5 owners playing with Game Boost will see an extra option to allow frame rates up to 60FPS, and while loading speeds on the PS4 are already great, just wait until you see them on the PS5!