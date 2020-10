Paramo är namnet på Player Unknown’s Battlegrounds senate karta. Ordböckerna säger att en ”paramo” är en sorts hög platå i anderna, någonstans mellan trädlinjen och de snöiga topparna.

I PUBG:s säsong 9 ser Paramo ut att vara en vulkanisk karta, som ska bjuda spelarna på en föränderlig spelplan där miljöerna hela tiden skiftar mellan spelomgångarna. Spelets “första dynamiska karta”, enligt utvecklarna.

Mycket mer info än så finns inte ännu, men ni kanske blir klokare av den teaser som är släppt?

What secrets lie in the fog-covered highlands of #Paramo? Find out in #PUBG #Season9 ! pic.twitter.com/a52kLbDMRb