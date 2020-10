Skräck hör hösten till, och inte minst oktober med allt sitt bus och/eller godis. Remothered: Broken Porcelain är uppföljaren till Remothered: Tormented Fathers (tål att upprepas: de här titlarna är något extra) och släpps idag till pc (Steam och GOG), PS4, Switch och Xbox One.

Det lät som om man tidigarelade släppet då ett visst Amnesia: Rebirth släpps om precis en vecka. Broken Porcelain är "både prequel och uppföljare" och tar oss med till en snöigt, spökigt hotell.

Det tar dock inte slut med Amnesia: Rebirth (som bryter av med öken och hetta), utan ytterligare en dryg vecka senare väntar Little Hope. Supermassive har tidigare övertygat med Until Dawn (fyra av fem), men första delen i skräckantologin, Man of Medan, var en kalldusch (två av fem).

Frictional med ett arv bestånde av Penumbra, Amnesia och Soma får tack vare sitt arv leva med favoritskapet. Det återstår att se om Remothered-tvåan och Little Hope kan bjuda på en match.