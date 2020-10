Among Us släpptes i slutet av 2018 utan att särskilt många tog notis om spelet. Efter att flera streamers visade det på Youtube och Twitch har dock genombrottet blivit monumentalt under 2020. Faktum är att teamet lagt ner arbetet med tvåan, för att satsa allt på original-Among Us.

Som ett bevis på spelets just nu hysteriska storhet rapporterar Youtube att Among Us-videor haft över 4 miljarder visningar under september. Grafen undertill demonstrerar tydligt genombrottet.

I augusti hade spelet exempelvis bara 30 miljoner visningar. "Bara".

Det handlar definitivt inte bara om gameplay-klipp, utan animationer, musik och dråpliga sketcher tillhör videor som klickats på. Stora youtubers drar nytta av detta, men även mindre har fått uppsving genom att publicera Among Us-material. Det återstår att se hur länge trenden håller.

Med framgång kommer fuskare, och det är något som Innersloth jobbar med att bekämpa.