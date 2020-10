Att dagsfärska Mario Kart Live: Home Circuit, med sin mix av tv-spel och radiostyrda bilar, skulle väcka fyrfotat intresse kommer förmodligen inte som en överraskning för alla som som bor med katter. Och mycket riktigt: skakande videobevis från världen över visar hur Mario och gänget får oväntat besök på racingbanorna. Å andra sidan inkräktar de ju på kissarnas revir, så...

Somliga katter tycks mer roade än andra och det kan förekomma en hårbollsincident undertilll. Min andra kattrelaterade nyhet på två dagar. Ibland är världen en vacker plats.

De första betygen för Mario Kart Live är inte Mario Kart-höga. Opencritic har sammanställt ett tiotal recensioner, och snittet ligger just nu på 72. FZ-recensionen läser du när den är klar.

House cats are the red shells of Mario Kart Live: Home Circuit. 🏎💥🐈 pic.twitter.com/SiUQzoo4AN